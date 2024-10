Destiny 2: banearán usuarios que jueguen desde Steam Deck

El multijugador desarrollado por Bungie es uno de los pocos títulos que no son compatibles con Steam Deck. Esto se debe a que el juego no puede funcionar en el sistema operativo Proton, que es el que mueve por completo la nueva consola portátil de Valve. Por tal motivo, Bungie aclaró en su página web que si un jugador intenta entrar a Destiny 2 desde la consola, el juego no cargará completo.