A propósito de The Batman, 5 juegos del personaje que debes jugar

The Batman llega a cines hoy, siendo el debut de Robert Pattinson como el vigilante de Ciudad Gótica. Durante estos últimos días, se han dado funciones especiales donde algunos afortunados ya tuvieron la oportunidad de disfrutar de la película y todos coinciden en que estamos ante una de las mejores películas del personaje.

Con ello en mente, siempre es bueno dar un repaso a los videojuegos que han sido protagonizados por Batman y que realmente valen la pena jugar a día de hoy. Desde su concepción en las historietas y con el auge de la industria de los videojuegos, el famoso personaje de DC Comics no ha escapado de tener todo tipo de adaptaciones, algunas buenas, otras que pasaron al olvidado con justa razones.

Te dejamos a continuación los 5 juegos de Batman que deberías estar jugando ya mismo, antes de que vayas a ver The Batman.

Si hablamos de auténticos clásicos en Super Nintendo, no podemos olvidarnos de Batman Returns, adaptación de la película protagonizada por Michael Keaton. La versión de SNES es la más conocida a nivel internacional ya que fue desarrollada por nada menos que Konami, cuando el estudio aún estaba interesado en hacer videojuegos.

Konami implementó en Batman Returns toda su experiencia en el género beat em' up (Yo contra el barrio) con el Hombre Murciélago moviéndose por diferentes zonas, enfrentándose a los secuaces del Pingüino y otros jefes interesantes. Utilizando a Batman, podrás atacar a los enemigos tanto con tus accesorios y tus puños. Eso sí, necesitas mucha concentración pues contarás con vidas limitadas y mientras vas avanzando, el reto será mucho mayor.

La serie animada de 1992 de Batman, conocida popularmente como "Batman: TAS", no solo es hasta hoy, uno de los mejores shows que ha tenido el personaje, también tuvo buenas adaptaciones a videojuegos, tanto en Super Nintendo como en SEGA Genesis.

Fue difícil decidir quien ocuparía el primer puesto, pero sí, al final me decidí por Batman Arkham City. No me malinterpreten, Arkham Asylum está bien guardado en mi corazón por ser uno de los juegos que llevó las adaptaciones de superhéroes a un nuevo nivel, pero su secuela, mejoró diferentes aspectos, al punto de convertirse en una experiencia maravillosa.