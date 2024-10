Five Nights at Freddy's 2 APK: descarga AQUÍ la nueva versión del videojuego de TERROR para Android

Five Nights at Freddy's es un videojuego de terror y supervivencia independiente del género 'point-and-click'. Si bien este título fue lanzado para computadora, con la popularidad de los smartphones, ahora también es posible jugarlo en un teléfono Android.

Debido al rotundo éxito de Five Nights at Freddy's se lanzó una secuela. El protagonista de Five Nights at Freddy's 2 se llama Jeremy Fitzgerald, un guardia de seguridad contratado por el establecimiento de Freddy Fazbear's Pizza para vigilar el local cuando cae la noche y, por tanto, a los animatrónicos.