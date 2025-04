Cienciano vs. Deportes Iquique EN VIVO: hora y dónde ver la Copa Sudamericana 2025

Este jueves 24 de abril culmina la tercera fecha de la Copa Sudamericana 2025 con el partido entre Cienciano vs. Iquique por el grupo H del torneo continental desde el Estadio Tierra de Campeones. El duelo, que promete ser emocionante de principio a fin, se disputará a partir de las 20:30 horas de Chile (19:30 horas de Perú) con transmisión vía ESPN 5 . Conoce todo lo relacionado al cotejo.

El enfrentamiento de Cienciano vs. Iquique, el cual será de fuerzas muy parejas y que no atraviesan su mejor momento futbolístico, será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de ESPN 3 (Argentina), ESPN (Chile) y ESPN 5 (resto de Sudamérica). Asimismo, Disney Plus será el encargado de pasar las incidencias del duelo vía streaming.