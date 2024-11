Free Fire servidor avanzado 2024: registro y cómo descargar la nueva actualización

Free Fire tiene registrado a miles de jugadores a nivel mundial y el servidor avanzado solo permite el ingreso a quienes se hayan registrado a tiempo. Si no llegaste a tiempo, este tutorial también te servirá para un futuro. Conoce qué es lo que tienes que hacer y así acceder a la otra versión del Battle Royale de Garena .

La cuenta del servidor avanzado de Free Fire es independiente a tu cuenta oficial, por lo que no se van a perder ninguno de tus ítems. Sin embargo, debes tener en cuenta que cada accesorio o skin que uses en el server advanced, no podrás transferirlo. Para poder ingresar al juego, debes seguir los siguientes pasos.