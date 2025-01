Jorge Arellano y Gama Soriano explican por qué Tejo ingresó antes al competitivo de Valorant y cuál será su impacto

Con el reciente lanzamiento del nuevo agente de Valorant, Tejo, en Líbero tuvimos la oportunidad de conversar con Jorge Arellano y Gama Soriano sobre cómo piensan qué impacto causará y también nos revelaron detalles sobre su diseño y más.

¿Por qué Tejo se incluyó al competitivo profesional antes a diferencia de otros agentes?

Gama Soriano: La verdad es que la razón del por qué Teso se integra al roster de agentes de Valorant tiene que ver mucho con darle diversidad al metajuego y con poder tener elementos y componentes que le agreguen estrategia de juego. Es este agente que nos nos fuerza como jugadores a tomar mejores decisiones, a comunicarnos mucho con el equipo, a saber cómo logramos controlar espacios estratégicos dentro de ciertos mapas para forzar al enemigo a moverse o para nosotros poder ejecutar un plan. Y nos parece que el kit de habilidades de tejo logra bastante bien eso. Y también lo importante es ver cómo los jugadores profesionales también lo acaban usando, los jugadores de alto elo, para que se complemente en general todo el metajuego y se ajuste de manera de manera automática.

Jorge Arellano: Exacto. Es importante que para que dentro de cada rol haya oportunidad, para que cada jugador se puede expresar como de una forma más cercana a su estilo de juego. ¿Y Tejo es un poquito eso, no? Sí es un iniciador pero no tiene flashes, por ejemplo, es un iniciador un poquito más agresivo.

No tiene flash, pero tiene explosiones. ¿Sabes? Entonces justo es para esos iniciadores que digo. En mi caso personal, por ejemplo, nunca falla que echas el flash de Phoenix y ciegas a todo tu equipo. Entonces creo que es un buen iniciador también para jugadores con un nivel de habilidad. Lo estamos viendo en competitivo, un agente que funciona muy bien en competitivo por las habilidades que tiene, pero también para empezar a jugar con iniciadores es bueno porque no puedes perjudicar a tu equipo con un flash mal aventado. Entonces te das cuenta, cumple ese tipo de rol. Es un buen agente para iniciar, pero para iniciarte en el rol de iniciador, pero a medida de que vas aumentando y tu nivel de juego, creo que también es un agente que vale la pena perfeccionar y personalizar.

¿Cómo surgió la idea del diseño de Tejo con respecto a sus habilidades?

Gama Soriano: Justo un poco lo que decía Jorge, tiene que ver con balance, con equilibrio. Nosotros pensamos que llegar a ese punto perfecto de equilibrio, es algo que que estamos constantemente buscando. Y todo el set de habilidades, el kit de habilidades de Tejo parece que nos entrega eso. Tienes por un lado la parte del dron, el dron furtivo que puede detectar y puede también neutralizar al enemigo, sabes dónde está, pero luego tienes las granadas que se quedan pegadas a la superficie y que aturden, que también está bueno los misiles para forzar a tener ventaja estratégica sobre algún espacio dentro del mapa. Y bueno, la habilidad definitiva Armageddon, que es así. Eso sí o te quitas o te mueres o corres o te mueres. Entonces parece que que esa mezcla de habilidades, combinado con una muy buena comunicación del equipo, debería darle como una composición muy divertida de jugar, muy divertida para poder pensar, para poder explorar maneras de controlar los espacios. Algunos jugadores nos han dado retroalimentación de que es una gente que te fuerza a no ser siempre para adelante y aventado, sino también ser un poco pasivo a veces pensar, escoger bien el momento y eso nos parece bien. Interesante.

Jorge Arellano: Exacto, Y también hablando un poquito más como del lado temático de la gente. Es como que cada agente, si te das cuenta, tiene una paleta de colores, un tema es como una, como una fantasía de juego, ¿no? Como Y en el caso de Tejo, está pensado más como si fuera un cómo llamarlo, como un contratista de seguridad privado. Es como alguien muy veterano que ya se la sabe, ha estado en un montón de batallas y es alguien que a lo mejor no tiene poderes sobrenaturales o poderes como no sé, no es un Gekko que tiene a su que tiene a carnalito no? ¿Que es esta criaturita que va por ahí y hace sus cosas? ¿No? Él (Tejo) es más bien como tecnología oscura. Es el término que se usa internamente.

Es como Dark Tech. Es como tecnología que no sabes de dónde lo sacó. Mejor ni preguntes de dónde sacó ese dron o de dónde sacó esa esa cosa que te disparó. Porque pues la respuesta es más peligrosa. Cuesta más de lo que tú piensas, ¿no? Claro, Y es como parte de la fantasía de la gente. ¿No? Es un agente ya maduro que tiene un montón de contactos por todos lados y un montón de de recursos para obtener esa tecnología que no cualquier militar o exmilitar o lo que sea puede conseguir. Y eso es parte de la fantasía también, ¿no? Y es algo que va muy de la mano con el tipo de juego, con el tipo de jugabilidad que tiene dentro del dentro de Valorant, que creo que es algo como también muy especial, ¿no? Cuando está en sintonía la historia de la gente fuera como fuera de la partida y dentro de la partida, cuando existe esa sintonía. Es algo que se busca también mucho, mucho en Valorant.

Gama Soriano: Lo disfrutas bastante y sobre todo, que tiene una carrera. Hizo toda una carrera en inteligencia, en balística. Después justo te da, te da acceso a información, te das acceso a tecnología, a balística muy especial. Pero combinado con esas millas recorridas de experiencia.

Gama Soriano: Entonces por eso es la persona más como más madura, como templada, que sabe escoger los momentos, que sabe cómo jugar ese rol para apoyar a su equipo. Nos parece que es maravilloso.

¿Cuál creen que será el impacto de Tejo en el mundo competitivo de VCT?

Jorge Arellano: Yo creo que Tejo al ser un iniciador que no tiene flashes, creo que necesita soporte de algún otro agente que tenga capacidad como de bloquear visión, ¿no? A lo mejor humos de algún controlador con humos o algún incluso otro iniciador con flashes, ¿no? Creo que vamos a ver, sobre todo en el competitivo como este tipo de cómo aprovechar, cómo subsanamos esta ausencia intencional dentro del diseño del personaje con otra composición del resto del equipo y del otro lado vamos a ver cómo podemos contrarrestar a este, a este agente, ¿no? Una cosa que estábamos viendo mucho es que la habilidad, me parece que es la 'E', su habilidad signature, ¿no? Te permite destruir la definitiva de Killjoy, por ejemplo. Entonces puedes desbalancear la economía del otro equipo con una habilidad que no te cuesta nada, ¿no? Entonces, si el otro equipo ya escogió Tejo, pues tú estás pensando si vale la pena llevar una Killjoy, ¿no? Entonces creo que a medida que se van agregando más, más agentes al metajuego, empiezas a ver más estos tipos de juegos mentales desde la selección. Que es algo que no pasaba con Valorant hace hace cuatro años.

Había menos agentes, menos opciones. Está un poquito más en piedra las cosas. Pero creo que a medida que agregas más complejidad, justo se empieza a mover este este balance y o sea, yo no soy jugador profesional más que nosotros decir como va a pasar esto, nos emociona ver justamente, o sea ver lo que va a pasar, porque luego te salen con cosas que dices yo no había pensado eso.

Gama Soriano: La chispa que gatilla la creatividad de la estrategia. Esa parte es bien importante. De pronto también analizar en qué mapas Tejo puede ser más relevante. Por ahí se habla de a lo mejor Bind, a lo mejor Sunset, porque claro, los mapas juegan un rol importante en Valorant como juego y la sinergia de los agentes entre agentes como equipo, como composición aplicada a mapas específicos también implica mucha habilidad. Entonces, algo que tratamos de siempre desarrollar en Valorant es que claro, la habilidad mecánica de los jugadores es importante y tener buen AIM y poder saber moverte y tener este map awareness, pero luego la habilidad para armar composiciones relevantes y decidir cuándo se usan y cómo se usan. Eso, la comunidad misma de jugadores es la que nos va diciendo por donde se explora esa creatividad. Parece que Tejo es ese ingrediente que nos faltaba y que llegue en un momento correcto para que la exploremos.

Jorge Arellano: Sí, eso es algo también muy padre de Valorant, que a mí me gusta mucho. Si es un juego de disparos, de disparos tácticos, el que tiene mejor puntería tiene una gran ventaja. Pero también hay un componente creativo y este componente creativo que desde mi punto de vista lo separa un poquito de otros juegos del género; es bien, bien importante y a medida que se van sumando agentes, se van sumando más opciones para poder expresar de de forma creativa dentro del juego. Entonces también se me hace muy padre.

Al agregar más agentes, ¿se tiene una idea más concreta y cercana sobre el sistema de baneos de agentes?

Jorge Arellano: Esa es una pregunta frecuente. No podemos dar como información todavía, pero el equipo de desarrollo está constantemente evaluando justamente ese tipo de opciones. Es complejo porque no nada más tienes que estar pendiente como del juego en general, sino también del juego profesional, ¿no? Digo, Riot tiene mucha experiencia haciendo eso gracias a League of Legends y con Valorant no te puedo decir como va a pasar, no va a pasar, pero si en el momento en el que empieza a ser un problema o algún o empiece o los desarrolladores empiecen a ver que hay algo que atender, seguramente va a ser va a ser atendido. Y, de nuevo, siempre la retroalimentación de los jugadores es bien importante, justo para eso. Entonces para eso están las redes sociales, para eso está el soporte del juego. Si ustedes tienen comentarios, dudas sobre el juego, incluso a nosotros, o sea, estamos felices de escucharlo. Y gran parte por lo que venimos acá es para escuchar a los jugadores de Perú y en general de Latinoamérica y llevar eso con los equipos encargados.