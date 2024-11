Este es el trabajo en el que PAGAN BIEN y que no necesita de estudios en Estados Unidos

En un mercado laboral altamente competitivo , encontrar un empleo bien remunerado que no requiera de un título universitario puede ser una tarea desafiante. Sin embargo, existen diversas opciones que ofrecen sueldos atractivos sin la necesidad de una educación formal. Estos trabajos, que en muchos casos dependen más de habilidades prácticas y experiencia que de credenciales académicas, son cada vez más demandados en Estados Unidos . Por lo que a medida que los sectores tecnológicos y los servicios siguen en expansión, las oportunidades para quienes no tienen estudios universitarios se multiplican. En ese sentido, este cambio ha abierto un abanico de posibilidades para aquellos que desean prosperar sin seguir el camino tradicional de la educación superior.

Este trabajo es el de jardinero , el cual es uno de los más demandados en EE.UU., ya que ofrece buenos salarios promedio y no se necesita de una carrera universitaria como tal. Lo único que debes realizar mantenimiento para que jardín y el césped luzcan bien cuidados de las casas que contratan estos servicios. Es así que los pagos van desde U$D 16.25 hasta U$D 23 por hora , pudiendo ganar al año entre U$D 33 800 y U$D 48 310 .

Si tienes dificultades con el idioma inglés o no manejas un nivel avanzado, no te preocupes que existen empleos en donde el idioma no es necesario, los cuales son: cocinero, personal de limpieza, trabajadores agrícolas, auxiliares sanitarios a domicilio, técnicos de mantenimiento, entre otros. Asimismo, es importante mencionar que es necesario tramitar una visa de trabajo antes de llegar al país.