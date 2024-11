¡Una gran oportunidad de superación académica! El programa Work and Travel permite a estudiantes disfrutar de un intercambio cultural mientras trabajan en Estados Unidos. Las inscripciones par a la temporada 2024-202 5 ya están abiertas en diversas agencias. Por ello, en esta nota te compartimos los precios, requisitos y pasos a seguir para postular a este programa que es de gran ayuda para miles de jóvenes.

El programa Work and Travel se presenta como una opción ideal par a jóvenes estudiantes que desean combinar trabajo y vacaciones en Estados Unidos. Este intercambio cultural no solo ofrece la posibilidad de obtener un empleo remunerado, sino que también permite conocer nuevas costumbres y hacer amigos de diferentes partes del mundo.

Asimismo, los tipos de El programa Work and Travel USA permite a jóvenes latinoamericanos trabajar y estudiar en Estados Unidos. Para la temporada 2024-2025, las tarifas han sido actualizadas y se presentan en USE Connect o USE Estadounidense. La primera opción tiene un costo de US$2.495, equivalente a aproximadamente S/9.250, mientras que la segunda se ofrece a US$1.295, alrededor de S/4.801.