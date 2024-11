IMPORTANTES NOTICIAS DE USCIS para inmigrantes: esto sucederá con tu Green Card si sales fuera de EE. UU.

Si eres residente en EE. UU., es crucial que estés al tanto de las recientes modificaciones en las reglas del USCIS . Un simple viaje al extranjero, si no cumple con ciertos requisitos, podría poner en riesgo tu estatus migratorio . A continuación, te explicamos por qué.

La Green Card es la llave para vivir y trabajar legalmente en EE. UU., otorgando residencia permanente a miles de extranjeros cada año. Sin embargo, obtenerla no significa que todo esté resuelto. Muchos residentes creen que ya no tienen más preocupaciones, pero la realidad es que deben seguir cumpliendo con estrictas normas migratorias para no perderla.