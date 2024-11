Sin embargo, en un giro sorprendente, Trump prometió otorgar residencia permanente a aquellos extranjeros no ciudadanos que finalicen estudios universitarios en el país. Esta propuesta ha suscitado un intenso debate entre sus seguidores y opositores, dado que representa un cambio notable en comparación con su postura migratoria durante anteriores mandatos. En esta nota, más detalles.

Trump hizo promesa para este grupo de inmigrantes en su mandato.

Durante una entrevista en el podcast "All In", Trump destacó que este plan facilitaría la incorporación de talento calificado que, de no implementarse, podría regresar a sus naciones de origen.