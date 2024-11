Atención, inmigrantes: Tom Homan planea realizar redadas de inmigración en los lugares de trabajo

Homan señaló que este plan no tiene por qué afectar a la comunidad de inmigrantes como tal. Contrario a lo que se cree, este solo tiene consecuencias para la comunidad inmigrante ilegal . A su vez, después de la crisis histórica de inmigración ocurrida en Estados Unidos, efectuar deportaciones masivas es una necesidad. ¿Pero qué acciones cometerá el zar de la frontera y por qué se centrará en los lugares de trabajo? Entérate aquí.

El zar de la frontera enfatizó que las redadas de inmigración son necesarias. No obstante, el término utilizado no es el adecuado. Por el contrario, deberían ser conocidas como lo que son: Operaciones de aplicación de la ley en el lugar de trabajo. Estas acciones son necesarias, puesto que no fueron implementadas en el mandato de Joe Biden, el cual se efectuó desde el 2020 a la fecha.