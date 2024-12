Caos en Estados Unidos: el 2025 será el año de las represalias una vez que Donald Trump vuelva a la presidencia

¡Caos en Estados Unidos! En una conversación entre Greg Sargent y Josh Marshall para The Daily Blast de The New Republic, se dio a conocer que Donald Trump y su nuera, Lara Trump, han establecido cómo se trabajará una vez que el presidente electo asuma el mandato de la Casa Blanca. Según sus testimonios, la venganza está por llegar. ¿Cómo dará a conocer sus represalias? ¿De qué modo sus contrincantes deberían defenderse? En esta nota te brindamos todos los detalles.