Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante cuando uno de ellos se paró cerca de la puerta, y sacó el arma e inició a apuntar a la cabeza de los que se encontraban presentes en el lugar. No dudó en apretar el gatillo , sin embargo, la bala impactó en uno de los muros del local. Un héroe nació en aquel instante.

En ese instante, los 16 comensales , entre ellos niños, y 11 trabajadores salieron corriendo del lugar ante el miedo generado por estos ladrones. La policía llegó al lugar para intentar atrapar a los malhechores, sin embargo, esto fue en vano. Cabe resaltar que no se reportó ningún herido tras el suceso.

Tres hombres armados irrumpieron en la barbería mientras Abreu trabajaba. A pesar de la amenaza, él se lanzó sobre uno de los ladrones y desarmó al atacante, salvando a 16 comensales presentes.

Sin duda el acto de Rafael fue aplaudido en redes y también por todos los que estuvieron presentes, quienes mencionan que si no hubiese sido por él, quizás no podrían contar lo ocurrido. Rafael agregó que no dudaría en volver a realizar un acto similar, aunque su vida corra peligro.