Excelentes noticias para inmigrantes: Consigue la Green Card gracias a trabajos con altos salarios

Para que un trabajo me pueda patrocinar y conseguir la Green Card basada en el empleo, lo primero que se debe hacer es cumplir con los requisitos de elegibilidad y presentar la documentación necesaria como pruebas de formación y experiencia para que con todo ello y la documentación adicional que se pueda pedir, el empleador tome responsabilidad de la visa de inmigrante del empleado extranjero y presentar la petición a USCIS en nombre del trabajador.

El costo para obtener una Green Card depende del proceso específico que estés siguiendo (ajuste de estatus, consulado, etc.) y de tu situación particular. Por lo que te recomendamos que revises el cuadro de tarifas en USCIS, ya que el costo está en función del tipo de solicitud y formulario que vayas a completar; es decir, si es una solicitud de ajuste de estatus, petición de familiar extranjero, solicitud de permiso de trabajo, proceso consular, etc.