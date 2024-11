INMIGRANTE LATINO vivió 20 años en EE. UU. y fue DEPORTADO DOS VECES: su INFRACCIÓN es más frecuente de lo que parece

El propio 'Azteca' calificó su comportamiento como "irresponsable" y reconoció que su arresto por DUI (Driving Under the Influence) fue la principal razón de su deportación. En Estados Unidos, esta infracción es especialmente grave para los inmigrantes, ya que puede no solo resultar en la expulsión del país, sino también en una posible prohibición de reingreso, lo que deja a la persona en riesgo de no poder regresar legalmente en el futuro.