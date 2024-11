¡ATENCIÓN inmigrante!: Así puedes inscribir a tu hijo indocumentado en una escuela pública

Las escuelas no pueden preguntar sobre el estatus migratorio y deben garantizar la privacidad de los registros.

Según Illinois Legal Aid Online: No. La ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) no permite que las escuelas entreguen los registros de los estudiantes a los agentes federales de inmigración. La escuela solo puede proporcionar los registros si un padre otorga su consentimiento o si la información no incluye el estatus migratorio del estudiante.