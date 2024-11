La trágica historia que conmociona a la comunidad latina en EE. UU.: PADRE de mujer desaparecida en Hawái es ENCONTRADO SIN VIDA

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó la muerte de Kobayashi, aunque no proporcionó detalles sobre la causa . El Departamento de Policía de Los Ángeles también se limitó a informar que el cuerpo fue hallado alrededor de las 4 a. m. en 6151 W. Century Blvd., en un área comercial cercana al aeropuerto.

Aunque las imágenes no han sido publicadas, la familia de Kobayashi confirma que en el video se la ve acompañada de otra persona y visiblemente en mal estado. "Ella no está a salvo y no está sola", comentó Larie Pidgeon, tía de Hannah, quien viajó desde Maui para unirse a la búsqueda de su sobrina.