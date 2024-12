Joe Biden pasa ridículo momento en vivo desde la Casa Blanca: "Me quedé sin luz"

A pocas semanas de culminar su mandato, el presidente de Estados Unidos Joe Biden pasó un bochornoso momento cuando emitía un mensaje desde la Casa Blanca , pues el jefe de Estado indicó que hubo un problema en la electricidad y no pudo leer el Teleprompter con comodidad, terminando así en un video viral en las redes sociales .

En una jornada que parecía no tener mayores inconvenientes que los problemas y las tensiones que se viven con Rusia, Ucrania y los conflictos bélicos del Medio Oriente, Biden jamás se esperó que un mensaje suyo terminara por estropearse.

"Acaban de apagar mi… Me he quedado sin electricidad", dijo el presidente estadounidense. La reacción de Biden fue lo que terminó por impactar a los ciudadanos del país, ya que no es habitual que en la Casa Blanca hayan desperfectos.