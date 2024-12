¿Se acabó la alianza? Donald Trump y su duro comentario contra Elon Musk

Una vez más, Donald Trump no pierde oportunidad para mofarse de algunos de sus aliados más cercanos, entre ellos, Elon Musk. Es así como, durante su primer encuentro con legisladores republicanos en el Capitolio como presidente electo, Trump reafirmó su influencia sobre Musk, burlándose del magnate tecnológico por no irse nunca.

Donald Trump y su duro comentario contra Elon Musk

“Elon no se va a casa. No puedo deshacerme de él”, comentó Trump el miércoles. “Hasta que ya no me guste”.

Tal como lo informa CNN, el hombre más rico del mundo habría pasado “casi todos los días” de la última semana en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, Florida. Musk fue visto jugando al golf con el presidente electo, cenando con él y su esposa Melania, e incluso estuvo presente cuando Trump realizaba llamadas telefónicas a líderes mundiales, participando en conversaciones con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Lawrence O’Donnell, de MSNBC, mencionó que los comentarios de Trump sobre Musk eran una forma de afirmar su dominio delante de su audiencia, la cual debe seguir su ejemplo. “Todos se rieron”, explicó O’Donnell. “Se rieron de manera incómoda. Pero se ríen cuando Trump hace un chiste sobre alguien de su círculo, un chiste que todos saben que es cierto, uno que hace ver a esa persona como patética, alimentando la necesidad de superioridad personal de Trump”.

O'Donnell también insinuó que el nuevo rol de Musk en el gobierno, co-dirigiendo una nueva agencia llamada el Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como "DOGE", es esencialmente una broma, y que las responsabilidades de Musk no son más que un “trabajo falso” con poco poder, comparable al de un lobbysta en K Street.

Musk podría beneficiarse de su tiempo con el presidente electo, cuya opinión está notablemente influenciada por la última persona con la que interactúa. Sin embargo, según la periodista Kara Swisher, la relación entre estos dos hombres poderosos está destinada a tensarse.

"Ambos son narcisistas, y solo puede haber un narcisista como jefe del país, y ese es Donald Trump, quien acaba de ganar las elecciones", comentó Swisher el lunes. "Sabes que le debe cosas a Elon, pero en algún momento, si Musk empieza a recibir demasiada atención, va a pasar lo mismo que con Steve Bannon. Recuerdas que apareció en la portada de esa revista, y cómo desapareció rápidamente, a pesar de ser fundamental para la campaña inicial de Trump y estar en el centro de la Casa Blanca".