Estos son los horarios de supermercados en Nochevieja y Año Nuevo: Costco, Walmart, Target y más

Este 31 de diciembre, millones de personas se reunirán para celebrar la esperada llegada del Año Nuevo y despedir el año viejo. Esta celebración es uno de los 11 feriados a nivel federal en Estados Unidos , es por ello que empresas e instituciones de carácter público permanecerán cerradas y no realizarán operaciones el próximo miércoles 1 de enero.

Sin embargo, las empresas privadas , entre ellas las cadenas de supermercados, se reservan el derecho de dar el día libre pagado a sus empleados o no. Es por ello que, a continuación, te compartimos los horarios de tiendas y supermercados para el 31 de diciembre y 1 de enero del 2025.

Si no pudiste realizar tus compras previamente, tienes suerte. La mayoría de supermercados en Estados Unidos permanecerán abiertos durante la noche vieja y Año Nuevo. Sin embargo, contarán con horarios reducidos. A continuación, te dejamos los horarios de los supermercados.

Además de los supermercados enlistados, otras tiendas que operarán en horarios regulares durante la víspera de Año Nuevo son Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foods Co., Metro Market y Pick ‘n Save, mientras que Aldi, Whole Foods y Trader Joe’s operarán con horarios reducidos (hasta las 5:00 p.m. hora local).