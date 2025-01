Tragedia en Estados Unidos: Encuentran a dos personas sin vida en avión JetBlue en Florida

Asimismo, un portavoz de JetBlue informó a The Independent que los cuerpos de las víctimas fueron hallados durante una "inspección de mantenimiento rutinaria posterior al vuelo" y que ambos ya estaban sin vida al momento del hallazgo.

También, se ha confirmado que las personas fallecidas son hombres, pero las autoridades aún no han revelado sus identidades y continúan investigando cómo llegaron al compartimiento del tren de aterrizaje del avión.

Aunque aún no se sabe si las víctimas intentaban abordar el vuelo de manera ilegal, no es raro que personas intenten esconderse en los compartimentos del tren de aterrizaje, el morro y otras áreas no presurizadas de los aviones, una práctica extremadamente peligrosa que frecuentemente termina en tragedia.