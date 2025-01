ESTA es la IMPORTANTE petición del Papa Francisco a Donald Trump para su segundo gobierno

Ante el segundo mandato de Donald Trump , el cual inicia el día de hoy, 20 de enero, el Papa Francisco le ha pedido al nuevo presidente construir una sociedad en la que no haya cabida para “el odio, la discriminación o la exclusión”. Esta petición fue realizada mediante una publicación realizada por el Vaticano.

El pontífice culmina su mensaje expresando: "mientras nuestra familia humana se enfrenta a numerosos desafíos, por no mencionar el flagelo de la guerra, también pido a Dios que guíe sus esfuerzos en la promoción de la paz y la reconciliación entre los pueblos".

Anoche, el pontífice habló sobre el nuevo presidente estadounidense en el programa televisivo ‘Che tempo che fa’ y, pese a que afirmó que no ha tenido comunicación con Donald Trump, consideró que, si cumple sus planes de deportaciones masivas de inmigrantes irregulares, sería "una desgracia".

El Vaticano publicó una editorial en la que analiza los desafíos que enfrentará el presidente en su segundo mandato.

"Esto, si es verdad, será una desgracia porque hará pagar la cuenta del desequilibrio a los pobres desgraciados que no tienen nada. Eso no está bien, así no se resuelven las cosas",opinó al ser preguntado por la cuestión en la entrevista.