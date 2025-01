PÁNICO en Nueva York: Familias inmigrantes retiran a sus hijos de las escuelas por MIEDO a ser deportadas

"Con tantas noticias sobre que iban a ir a las escuelas, a las iglesias, a los hospitales, un grupo de madres teníamos mucho miedo de no saber si los niños estarían a salvo ", comenta Yanira, una venezolana que llegó a Nueva York hace tres meses y tiene tres hijos (de 3, 13 y 15 años) a su cuidado.

"Dicen que, si no tenemos asilo y sin importar los documentos que tengamos, nos pueden deportar, por eso sí, tenemos miedo", expresó una persona a la entrada del hotel Stewart, uno de los hoteles-refugios que han sido objeto de críticas por parte del presidente Donald Trump, quien ha señalado que se les está dando un trato de lujo a los inmigrantes.

A la preocupación por las redadas se añade una más urgente: le informaron a Angelita que el 9 de marzo su familia debe abandonar el albergue donde han vivido durante un año, y no saben adónde ir.

"Mi esposo consiguió trabajo como mecánico, aunque está sin papeles, pero lo poco que gana no nos alcanza para alquilar en Nueva York", reflexiona.

Se calcula que 48,000 niños, en su mayoría latinos, han ingresado al sistema de escuelas públicas de Nueva York desde 2022, según el diario The City.

Consciente del clima de miedo entre los inmigrantes, el Departamento de Educación de Nueva York ha repartido en algunas escuelas volantes en inglés y español con recomendaciones para las familias en caso de que el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) se presente en una casa: "No abra la puerta, manténgase en silencio, no firme (nada) , reporte la redada y defiéndase con abogados ", señala el volante visto por el referido medio internacional.

Finalmente, una venezolana que prefirió no revelar su nombre comparte una desconfianza generalizada: "En la escuela dijeron que no permitirán que ICE entre ni que den información sobre nuestros hijos, pero cuando uno ve las noticias, eso no es lo que están diciendo", explicó.