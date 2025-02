En el anverso de dicha moneda, se aprecia el rostro de Eisenhower, acompañado de las inscripciones "Liberty", "In God We Trust" y la fecha de emisión, además de una marca de ceca que señala el lugar de acuñación. En el reverso, un águila desciende sobre la Luna, con la Tierra de fondo, y se encuentran las leyendas "United States of America" y "E pluribus unum", que dice en español "De muchos, uno".