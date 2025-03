Según Associated Press, el sábado, el juez federal James E. Boasberg ordenó la suspensión temporal de las deportaciones. Sin embargo, en ese instante, dos aviones con inmigrantes ya estaban en el aire, con destino a El Salvador y Honduras. Aunque el magistrado intentó revertir la situación y pidió que los vuelos regresaran, su instrucción no quedó registrada en la orden escrita y, al parecer, no se cumplió.