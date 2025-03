Buenas noticias, inmigrantes indocumentados: solicita el número ITIN y accede a estos beneficios en Estados Unidos

El ITIN no solo permite cumplir con las obligaciones fiscales, sino que también puede ser esencial para acceder a servicios de salud, educación y otros recursos que antes podían estar fuera de alcance para las personas indocumentadas. Obtener este número es un paso fundamental para mejorar la calidad de vida y aprovechar las oportunidades disponibles en Estados Unidos. ¡Es el momento de informarse y dar el primer paso!

Con el ITIN, podrás acceder a diferentes beneficios, como la posibilidad de presentar impuestos y ser elegible para programas de asistencia, atención médica y educación. Aunque este número no confiere estatus legal ni autoriza el empleo, te permite acceder a servicios que pueden mejorar tu calidad de vida en Estados Unidos. Es importante mantener tu ITIN actualizado y seguir las normas fiscales para aprovechar estas oportunidades.

Como se sabe, ITIN no tiene un límite de tiempo fijo, pero puede expirar si no se presenta una declaración de impuestos durante tres años seguidos. También puede ser desactivado si no se usa en una declaración de impuestos en un plazo superior a cinco años. Asimismo, para mantenerlo activo, es fundamental cumplir con las responsabilidades fiscales cada año. Por otro lado, entre las personas que necesitan sacar un número ITIN de acuerdo con su sitio web oficial, se encuentran algunos de estos: