"Knock and Talk": ¿Cómo funciona la táctica del ICE que preocupa a los inmigrantes en Estados Unidos?

El método conocido como "Knock and Talk" (tocar y hablar) ha despertado gran preocupación entre las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos. En este procedimiento, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. ( ICE ) se presentan en las viviendas de personas sin una orden judicial, tocando la puerta y solicitando información. Aunque la táctica parece ser una simple conversación, su objetivo principal es obtener autoincriminaciones o conseguir que los residentes entreguen información que pueda llevar a un arresto.

El "Knock and Talk" ha sido una práctica polémica, especialmente porque los agentes de ICE no necesitan una orden de arresto ni una autorización judicial para llevarla a cabo. Este procedimiento genera temor, ya que las personas que responden a las preguntas sin estar completamente informadas de sus derechos pueden acabar siendo detenidas. A menudo, los agentes se presentan de manera amigable y no informan a las personas sobre sus derechos, lo que deja a los inmigrantes vulnerables a ser arrestados sin el debido proceso.