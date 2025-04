Según su testimonio, el proceso resultó ágil y sin contratiempos. "Nos tocó hacer muy poca fila y rápidamente llegó nuestro turno", señaló. Durante la verificación de documentos, la mujer, ciudadana estadounidense, presentó su pasaporte primero. "Me tomaron mi foto. A mí no me toman huellas", comentó, mientras que su esposo, titular de una green card, experimentó un procedimiento distinto.