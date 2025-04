Trabajo en Walmart para latinos: estas son las estrategias para conseguir empleo en la cadena más grande de EE. UU.

Para trabajar en Walmart , los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos básicos, aunque la empresa ofrece un proceso inclusivo para latinos, incluso si no dominan perfectamente el inglés . El requisito más importante es ser mayor de 16 años, ya que Walmart no contrata a menores de esta edad. Además, es fundamental tener un número de Seguro Social válido para ser contratado.

Uno de los errores más comunes al postularse a un empleo en Walmart es no ser lo suficientemente específico en la solicitud. Muchos postulantes no llenan correctamente su aplicación o no incluyen detalles importantes como la disponibilidad de horarios. Esto puede hacer que tu solicitud sea descalificada automáticamente.

Otro error común es no preparar adecuadamente la entrevista. Aunque el proceso de selección suele ser sencillo, los candidatos que no muestran interés genuino en el puesto o que no pueden explicar por qué quieren trabajar en Walmart pueden perder la oportunidad. La falta de preparación en cuanto a la investigación sobre la empresa o no tener claridad sobre el puesto específico también puede ser un obstáculo.