¿Qué causó la caída del helicóptero en Nueva York? Las teorías que rodean la tragedia

La posible falta de combustible se considera una de las causas del accidente de helicóptero ocurrido este jueves en el río Hudson, Nueva York , en el que fallecieron cinco integrantes de una familia española, una pareja y sus tres hijos menores, junto con el piloto. Michael Roth, director ejecutivo de New York Helicopter, empresa operadora de la aeronave, indicó al diario británico The Telegraph que “el piloto llamó para avisar que estaba aterrizando y que necesitaba combustible”.

Una de las teorías contempla también un posible agotamiento de combustible. Foto: AFP

Michael Roth, director ejecutivo de New York Helicopter, declaró al New York Post que, tras revisar los videos, notó que “las hélices del rotor principal no estaban en el helicóptero”, una situación que calificó de inédita en sus tres décadas de trayectoria. “Lo único que puedo suponer, sin certeza, es un impacto con un ave o una falla en las palas del rotor principal. No lo sé”, expresó.