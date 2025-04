Nueva York: Eric Adams demanda al Gobierno de Trump para recuperar US$188 millones en fondos federales

La ciudad de Nueva York presentó una demanda para recuperar los US$188 millones en fondos federales. Foto: AFP

"Como he mencionado en varias ocasiones, la ciudad no originó esta crisis; es el resultado de décadas de inacción federal y la ausencia de una reforma migratoria integral", señaló en un comunicado. Adams reafirmó que la ciudad tiene derecho a recibir los recursos asignados para ayudar a las familias afectadas. "Lucharemos por cada centavo", declaró en una conferencia de prensa el martes.

Según FEMA, la cancelación de los fondos fue porque no se alineaban con las políticas de la administración Trump, que busca frenar la migración ilegal, según informó The New York Times. El director interino de FEMA, Cameron Hamilton, explicó en una carta a los funcionarios de la ciudad que el programa de subvenciones no coincidía con las prioridades de la administración Trump.