Aranceles de Trump: se anuncia tasa global del 10% e inicio de negociaciones con economías asiáticas

Scott Bessent confirmó que, los aranceles al 125% para China se aplicarán de inmediato. Foto: AFP

Por su parte, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, defendió que esta ha sido la estrategia de Trump desde el inicio y que la decisión no fue tomada en respuesta a las caídas en los mercados. En tono irónico, criticó a los medios por no comprender el enfoque negociador del presidente, y mencionó el libro de Trump de 1987, 'The Art of the Deal' (El arte de la negociación).