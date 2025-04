Real ID en Nueva York: qué ocurre si no lo tramitas antes del 7 de mayo de 2025

La advertencia es clara: a partir de esa fecha, cualquier persona mayor de 18 años que intente abordar un vuelo nacional dentro de Estados Unidos o desee ingresar a instalaciones federales seguras necesitará una identificación que cumpla con los requisitos de la Ley REAL ID . Esto significa que las licencias de conducir o identificaciones estatales regulares ya no serán aceptadas para estos fines.

El DMV recuerda a los residentes que obtengan su REAL ID o Enhanced ID antes del 7 de mayo de 2025. Foto: Composición Líbero/Pixabay/DMV

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido claro: no habrá más prórrogas. Si para el 7 de mayo de 2025 no cuentas con una REAL ID, una Enhanced ID o un pasaporte válido, no podrás abordar vuelos domésticos ni ingresar a instalaciones federales como bases militares, centros de inmigración o edificios gubernamentales con acceso restringido.