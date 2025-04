Tragedia en Nueva York: tres adultos y tres niños fallecen en accidente de helicóptero en el río Hudson

Múltiples llamadas al 911 alertaron sobre un accidente de helicóptero en el río Hudson. Foto: AFP

Por su parte, Michael Roth, director ejecutivo de la empresa turística New York Helicopter Tours, operadora del helicóptero, declaró al diario New York Post que en sus tres décadas en la industria nunca había presenciado algo similar. “Lo único que se me ocurre, aunque no tengo certeza, es que quizás un ave impactó las aspas o que estas fallaron”, especuló Roth, quien se manifestó “absolutamente devastado” por lo ocurrido.