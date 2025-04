Universidades de Estados Unidos se revelan contra Donald Trump: ¿qué ocurrió?

En ese sentido, ante lo ocurrido, una comunidad de universidades como Harvard, Princeton, Yale, etc., se unieron y firmaron de manera conjunta un documento en donde se le solicita a Trump que no interfiera en el sistema educativo, a fin de no perjudicar a todo el cuerpo estudiantil y laboral. Asimismo, algunas de las otras instituciones que suscribieron la carta fueron: Universidad de Boston, Universidad de San Diego, Universidad de Pensilvania, etc.