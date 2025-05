Malas noticias para Donald Trump: juez bloquea intento de desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos

Myong Joun, un juez federal de Massachusetts emitió una orden judicial que impide al gobierno de Donald Trump cerrar el Departamento de Educación y obliga a reincorporar a los empleados despedidos. Asimismo, se indicó que el Departamento no puede ser cerrado sin la aprobación del Congreso, refiriéndose a la intención de desmantelar el Departamento sin el respaldo legal adecuado. En esta nota te comentamos más al respecto.

¿En qué se basó la decisión de bloquear el intento de eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos?

Según el medio de comunicación NBC News, la decisión se basó en la argumentación de que la administración de Trump planeaba desmantelar el Departamento de Educación sin la debida autorización legislativa. El juez consideró que el cierre del Departamento, junto con los despidos masivos de personal, causaría un daño irreparable, afectando a estudiantes y educadores debido a la pérdida de servicios esenciales.

Además, se destacó que el Departamento ya estaba teniendo dificultades para cumplir con sus objetivos antes de los recortes, y una reducción tan drástica de personal podría paralizarlo por completo.

Donald Trump no podrá desmantelar el Departamento de Educación porque para realizar esta acción es necesario tener la aprobación del Congreso.

¿Qué respuestas trajo el bloqueo de la eliminación del Departamento de Educación en Estados Unidos?

Tras la decisión del juez, las críticas y festejos no tardaron en llegar. La administración Trump, a través de su portavoz Madi Biedermann, arremetió contra la decisión, calificándola de excesiva y argumentando que un juez no electo no debía interferir en la reorganización del Departamento de Educación, una decisión que, según ellos, estaba dentro de las competencias del presidente y el secretario de Educación. También se alegó que el fallo no favorecía a los estudiantes ni a las familias estadounidenses.

Por otro lado, la presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, Randi Weingarten, celebró el fallo judicial, considerando que esta decisión era un paso importante para revertir lo que ella calificó como un ataque al papel federal en la educación y a las oportunidades educativas de los ciudadanos.

¿Qué se sabe sobre los despidos masivos en el Departamento de Educación de Estados Unidos?

En marzo, el presidente Trump anunció la intención de despedir a 1.300 empleados del Departamento de Educación como parte de su plan para cerrarlo. La medida fue precedida por una orden ejecutiva que instruía a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a tomar las acciones necesarias para cerrar el Departamento.

Sin embargo, en su audiencia de confirmación, McMahon había declarado que este cierre no se llevaría a cabo sin la aprobación del Congreso, lo cual era un requisito legal. A pesar de las justificaciones de la administración para mejorar la eficiencia del Departamento, el juez concluyó que no había evidencia de que los despidos tuvieran ese efecto y que, por el contrario, los recortes contribuirían a la disfuncionalidad de la agencia.