Atención, extranjeros. Las autoridades migratorias de Estados Unidos están atentas al cumplimiento exhaustivo de las normativas que aseguran la legalidad de la residencia de los inmigrantes en el país americano. La Green Card representa una puerta abierta para que millones de individuos edifiquen una vida legal y estable en territorio estadounidense. Por ello, es fundamental que siempre se porte este documento. ¿Qué pasará si se incumple este requisito y otros?

Los inmigrantes que no cumplan con este requisito serán castigados con cárcel de 30 días

Según información de 'Semana' y otros medios, se compartió la reciente medida que ha tomado la nación de Trump frente a la comunidad migratoria. Como se sabe, obtener la Green Card representa un proceso extenso que implica tanto derechos como responsabilidades. Por ello, es crucial que, una vez que la adquieras, evites cometer infracciones que puedan llevar a su revocación.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos también ha resaltado la importancia de llevar ciertos documentos esenciales para garantizar una estancia más tranquila. La "tarjeta verde" actúa como prueba oficial de la ciudadanía estadounidense, ya sea por naturalización o por nacimiento.

Según el Código de Estados Unidos, no cumplir con la obligación de portar este documento puede acarrear una multa de hasta 100 dólares e incluso, en situaciones específicas, una pena de hasta 30 días de prisión. No obstante, es importante aclarar que esta sanción no implica la pérdida de validez de la Green Card.

Para evitar estos inconvenientes, las autoridades recomiendan llevar siempre este documento, especialmente si planeas viajar fuera de tu ciudad o estado. Vale precisar que la obligación de portar la Green Card es un aspecto fundamental de los derechos y deberes de los residentes permanentes en EE. UU.

Otros documentos que deben tomar en cuenta los inmigrantes en EE. UU.

A continuación, estos son los otros documentos importantes que debes presentar en el país americano: