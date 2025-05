Donald Trump y su IMPACTANTE COMENTARIO sobre estado crítico de SALUD de Joe Biden: "Si sienten pena por él..."

Donald Trump volvió a generar polémica con unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. Durante una reciente entrevista en el Despacho Oval, habló sin filtros sobre el estado de salud de Joe Biden, quien atraviesa un momento crítico. Sus palabras sorprendieron tanto a sus seguidores como a sus detractores.

¿Cuál fue el impactante comentario de Trump sobre salud de Joe Biden?

Hace poco, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump señaló que no siente pena por el exmandatario de EE. UU., Joe Biden, debido a que este ha sido una persona cruel. "Si sientes pena por él, no sientas tanta, porque él es cruel (…) realmente no siento pena por él", le dijo el republicano a los periodistas. Esto ante el anuncio de cáncer de próstata en fase avanzada que padece el demócrata.

Sin embargo, esto parece muy contradictorio, ya que tan solo hace unas semanas tras el anuncio de la enfermedad de Joe Biden por parte de su equipo de trabajo, Trump publicó un post en sus redes sociales en donde señalaba que se mostraba apenado junto a su esposa Melania por la noticia y que asimismo, le deseaba una pronta recuperación a su antecesor en la presidencia.

¿Cuál es la enfermedad que padece Joe Biden?

Joe Biden fue diagnosticado con un cáncer de próstata agresivo que se ha propagado hasta los huesos. A pesar de la seriedad del diagnóstico, el exmandatario actualmente se encuentra bajo tratamiento hormonal y con expectativas positivas en su recuperación, según los medios estadounidenses.