Ofensiva contra inmigrantes en Nueva York: ICE impide visita de demócratas a centros de detención en ciudad santuario

El miércoles 18 de junio, dos miembros del Congreso, Dan Goldman y Jerrold Nadler, intentaron visitar las áreas de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el 26 Federal Plaza. Sin embargo, se les negó la entrada. Esta decisión es una violación de las reglas del Congreso que permiten a los legisladores realizar visitas sin previo aviso.

Los representantes insisten que esto podría traer consecuencias fuertes para los inmigrantes, ya que los demócratas exponen que si los agentes los trataron mal, la situación de los inmigrantes a puertas cerradas debe ser peor. En esta nota te comentamos más al respecto.

¿Por qué ICE le negó la entrada a los representantes demócratas?

Según The City, la explicación proporcionada por ICE para rechazar las visitas se centra en el hecho de que las personas que permanecen en las instalaciones de 26 Federal Plaza no están "realmente en detención federal", sino que están en tránsito, esperando ser transferidas a otros centros de detención. No obstante, algunos permanecen allí durante noches enteras.

ICE le negó la entrada a los demócratas y estos trataron de presionar al subdirector de la agencia para que les brinde información sobre el estado de los inmigrantes.

¿Cuáles son las críticas de los demócratas ante esta estrategia de ICE?

Los demócratas, como los representantes Goldman y Nadler, han criticado fuertemente esta estrategia. Nadler, en particular, calificó de absurda la justificación de ICE, insistiendo en que si las personas permanecen allí durante varios días, debería considerarse un centro de detención, independientemente de la terminología utilizada.

A su vez, durante su visita, los congresistas presionaron a Bill Joyce, subdirector de la oficina de campo de ICE en Nueva York, para obtener más detalles sobre las condiciones del edificio, ya que se ha informado que los detenidos no tienen camas, solo bancos o el suelo para descansar.

También cuestionaron la falta de servicios médicos y las preocupaciones sobre el trato a los inmigrantes, sugiriendo que estas políticas son parte de un patrón autoritario más amplio. Goldman, además, mencionó que el trato a los funcionarios electos refleja cómo ICE podría estar tratando a los inmigrantes a puerta cerrada.