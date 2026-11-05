El 21 de octubre de 2026, Erik Zepeda, un joven estadounidense de 20 años con discapacidad, se convirtió en víctima de un violento incidente en Santa María, California. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo agredieron y detuvieron por error mientras se dirigía a su escuela secundaria.

Este caso ha generado preocupación sobre los procedimientos de detención y el trato a personas vulnerables. ¿Qué se conoce de este hecho?

Exponen discriminación racial y violento arresto por parte del ICE contra joven con discapacidad en EE. UU.

Erik Zepeda, un estudiante de educación especial de la escuela Santa María High School, se convirtió en víctima de un violento ataque por parte de dos agentes de ICE en California, Estados Unidos.

Este joven, que vive en un hogar comunitario y presenta una discapacidad del desarrollo con limitaciones en su capacidad de comunicación verbal, fue abordado sorpresivamente por los funcionarios , quienes se encontraban en un vehículo sin identificación.

Testigos del incidente relataron a 'The Guardian' que lo derribaron y lo sometieron en el suelo de manera agresiva. Zepeda, visiblemente aterrorizado, expresó su temor durante la agresión, afirmando: "Pensé que me iban a matar" . Después de ser liberado al confirmarse que no era la persona que buscaban, logró llegar a su escuela con un ojo morado, cortes en el cuerpo y una muñeca fracturada en tres partes, lesión que requirió cirugía de emergencia.

¿Cuál fue la defensa del ICE frente a este caso?

Tras la denuncia y polémica, la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció que se produjo un error de identidad durante el operativo en la zona.

No obstante, cuestionó la gravedad de las lesiones sufridas por el joven, quien, según su versión, adoptó una actitud desafiante y "se resistió a los comandos", lo que, a su juicio, justificó el uso de la fuerza por parte de los agentes.