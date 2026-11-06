ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: obreros HUYEN ante la presunta presencia del ICE en ESTA CIUDAD

El temor ante posibles operativos migratorios volvió a generar preocupación entre la comunidad hispana en Estados Unidos. Un grupo de obreros abandonó una obra de construcción en Durham, Carolina del Norte, luego de que uno de sus compañeros alertara sobre la presunta llegada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hecho ocurrió el jueves 5 de noviembre y quedó registrado en un video que muestra la rápida reacción de los trabajadores.

ICE en Durham: trabajadores hispanos abandonan una obra por temor a operativos migratorios

De acuerdo con Qué Pasa Media Network, fuente principal de esta información, el incidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando el trabajador Dylan Mejía alertó a sus compañeros sobre la presunta presencia de agentes migratorios en el lugar. Mientras grababa con su teléfono celular, Mejía expresó: "Valió ver…, cayó la migra aquí en el trabajo", una frase que desencadenó la inmediata reacción de varios obreros.

En las imágenes se observa cómo los trabajadores interrumpen sus labores y comienzan a descender por las escaleras para abandonar la obra. Algunos incluso se desconectan de los sistemas de protección y de las líneas de vida que utilizaban para realizar trabajos en altura.

La grabación refleja la preocupación de algunos inmigrantes en Estados Unidos ante la posibilidad de encontrarse con agentes del ICE durante su jornada laboral. La situación también evidencia el clima de incertidumbre que puede afectar tanto a los inmigrantes indocumentados como a quienes cuentan con un estatus migratorio legal.

¿En qué zona de Durham, Carolina del Norte, se reportó la presencia del ICE?

Los elementos visuales del video sugieren que la construcción estaría ubicada en las inmediaciones de Wye Junction, en el centro de Durham. Entre las posibles ubicaciones figura The George, un complejo de condominios situado en el 512 de West Geer Street, en la intersección con Washington Street y frente al histórico Durham Athletic Park. No obstante, hasta ahora no ha sido posible confirmar que el presunto operativo migratorio se haya desarrollado en esa propiedad.

Asimismo, aunque Dylan Mejía identifica a los oficiales como agentes del ICE, hasta el momento no se cuenta con una declaración oficial de la agencia que confirme su participación en el operativo realizado en esa obra. Tampoco se ha podido establecer si el incidente concluyó con alguna detención.

El hecho ocurrió apenas un día después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en un escenario político marcado por el debate sobre las políticas migratorias y sus repercusiones en las comunidades hispanas.

Por ahora, la incertidumbre persiste entre los trabajadores y residentes inmigrantes de Durham, a la espera de que se esclarezcan los hechos y las autoridades migratorias confirmen si participaron en el operativo.