¡Le dice no al Milan! Mario Balotelli quiere regresar a Italia, pero no a su ex equipo

La temporada 2017-18 va llegando a su fin y algunos jugadores, como Mario Balotelli, analizan su futuro. El ‘Nene’ juega en el Niza desde hace dos de años y sus destacadas actuaciones en el equipo francés han logrado que despierte el interés de equipos en otras ligas europeas.

Mario Balotelli termina su contrato con el Niza este 30 de junio y, según ha manifestado, no continuará en el equipo. “¿El Niza? Estoy casi seguro de que no me quedaré. Es más que probable que ésta será mi última temporada aquí, a pesar de que es la mejor en Francia”, afirmó Super Mario.

El delantero italiano atraviesa su mejor momento goleador en el Niza: Lleva 23 goles anotados en la temporada. Sin embargo, Balotelli quiere cambiar de aires y en la misma entrevista dijo: “Me encantaría volver a Italia”. El ‘Nene’ ya ha tenido un paso por el Inter y el Milan.

Sin embargo, Mario Balotelli le quitó posibilidades al probable regreso al ‘Rossoneri’. “Hay muchos equipos que me siguen, pero puedo decir que el AC Milan no es uno de ellos y no hay ninguna posibilidad de que pueda volver al equipo”. Por lo pronto no hay nada confirmado, pero hace poco se vinculó a Super Mario con la Roma.