Racing Club reconoció conversaciones con Paolo Guerrero, pero...

A la espera de la decisión del TAS y de su reestreno con el Flamengo este domingo ante el Inter de Porto Alegre, ya se puede saber que la llegada de Paolo Guerrero a mitad de año al Racing Club de Avellaneda está descartada.

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, reconoció que Paolo Guerrero fue una de las opciones para reemplazar a Lautaro Martínez (se irá al Inter de Milan a mitad de año), pero que un detalle hizo caer su fichaje.

"Habíamos hablado con Paolo Guerrero. Es un jugador que nos interesa pero no puede jugar la Copa. Por ahora está descartado", declaró el mandamás de la 'Academia'.

Cabe destacar que Paolo Guerrero fue inscrito por Flamengo para la Copa Libertadores, por lo que, no podrá jugar la competencia con otro club, en este caso Racing. Y sucede que el club argentino tiene el objetivo de lograr el título y no ve con buenos ojos realizar una gran inversión para fichar a un futbolista que no podrá jugar la presente edición de la Copa.

EL DATO:

Racing Club es el líder del Grupo 5 con 11 puntos y ya está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores.