Toluca recibe al Morelia de Raúl Ruidíaz por la Liga MX

Toluca vs. Morelia EN VIVO ONLINE TELEVISA a las 12:00 p.m. (hora peruana) por el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura mexicano. El coloso del ‘Nemesio Díez’ será testigo del trascendental choque entre ‘escarlatas’ y la monarquía.

Toluca parte como favorito para acceder a las semifinales del torneo Clausura mexicano. Posteriormente, si hubiese un doble empate entre los ‘diablos’ y Morelia, tanto en el marcador global como en la cantidad de anotaciones logradas en el feudo de la monarquía; clasificaría a los ‘escarlatas’ por la posición que obtuvieron en la fase regular (líder absoluto).

Los ‘choriceros’ rescataron un valioso empate 2-2 en el compromiso de ida en el ‘Morelos’. En aquel encuentro, Toluca comenzó ganando, pero los monarcas consiguieron darle la vuelta.

Por su parte, Morelia, de la mano de su goleador, Raúl Ruidíaz, y, posiblemente, la titularidad de Ray Sandoval, intentará dar la sorpresa en esta Liguilla y buscará echar al líder general de la competencia. La visita, para poder eliminar a los ‘escarlatas’, deberá hacer un juego casi perfecto en un campo complicado como lo es el ‘Nemesio Diez’.

POSIBLES ALINEACIONES DEL TOLUCA Y MORELIA

Toluca: Talavera; Salinas, González, García, Borja; López, Ríos, Sambueza, Quiñones; Barrientos y Canelo

Morelia: Sosa; Guzmán, Achilier, Loeschbor, Rodríguez; Osuna, Rocha, Sandoval, Sepúlveda; Valdés y Ruidíaz

HORA EN VIVO DEL TOLUCA VS. MORELIA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

Estados Unidos: 12:00 p.m. (ET) / 9:00 a.m. . (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1:45 p.m. .

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2:45 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Toluca - Morelia?

En Internet el duelo entre Toluca - Morelia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.