¡BRUTAL CRÍTICA! Unai Emery señaló a Neymar como 'mimado' [VIDEO]

Unai Emery valora el primer año del brasileño en Francia pero no dudó en detallar los puntos más resaltantes dentro de lo negativo, pudo vivir el día a día con diversas complicaciones hacia Neymar, ya que según cuenta ‘es un futbolista que da muchos comerciales de televisión’.

¿Cuán importante es Neymar?

"En cada club debes saber qué papel juegas y qué rol le asignas al resto del grupo. Mi opinión es que en el PSG el líder se llama Neymar. O más exactamente, el líder se llamará Neymar, porque él se está convirtiendo en eso. Neymar llegó al PSG para ser el líder, para vivir el proceso necesario para convertirse en el número 1 del mundo. Este es un proceso que aún falta un poco de tiempo para consolidarse. En el Manchester City, el jefe es Pep. En el PSG, el líder debe ser Neymar".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Y un día volvió: Neymar ya trabaja en el centro de entrenamiento del PSG [VIDEO]

¿Cómo manejó su relación con Neymar?

"Lo primero que hice esta temporada fue definir cuál era la prioridad. Y fue esto: debo hacer feliz a Neymar. Esto es lo primero, tenerlo feliz. No importa cómo. Tuve muchas discusiones con Neymar sobre esto. Algunas no funcionaron, pero otras tuvieron mucho éxito. En una de ellas hablamos durante 45 minutos a corazón abierto. Fue un momento hermoso. Él me escuchó y pude convencerlo de ciertas cosas".

NO TE LO PIERDAS: Neymar desea jugar al lado de Cristiano Ronaldo en Real Madrid según la prensa española

¿Cuál es el punto más difícil de trabajar con Neymar?

"Que Neymar, después de un entrenamiento, tenga que hacer cuatro actos publicitarios no es lo mejor, pero hay que entenderlo porque el club logra también repercusión mediática", sentenció Unai Emery. Con respecto a la vida fuera de las canchas del crack garoto.

EL DATO:

Unai Emery la próxima temporada estará dirigiendo a La Real Sociedad.