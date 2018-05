Chelsea enfrenta a Huddersfield en partido pendiente por la Premier League

Chelsea y Huddersfield se verán las caras este miércoles en el Stamford Bridge en un partido pendiente que corresponde a la jornada 35 de la Premier League. La transmisión del encuentro va EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde la 1.45 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN 3 y por Libero.pe.

El conjunto dirigido por Antonio Conte aún mantiene la esperanza de clasificar a la próxima edición de la hhttp://libero.pe/tag/champions-league. Y es que deben sumar todos los puntos posibles y esperar que el Tottenham pierda por lo menos uno de sus dos últimos cotejos. Los ‘Blues’ vienen de derrotar por 1-0 al Liverpool y se encuentran en la quinta posición con 69 puntos.

Los de Huddersfield Town urgen sumar de a tres debido a que se ubican en el puesto 17 y tienen amplias posibilidades de descender. Los ‘Terriers’ luchan punto a punto la baja con el Swansea, que tiene tres puntos menos y no ganan hace 8 partidos. En la última fecha enfrentarán a Arsenal.

ALINEACIONES PROBABLES

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Zappacosta, Kante, Barkley, Emerson; Willian, Pedro y Morata.

Huddersfield: Lossl, Smith, Jorgensen, Schindler, Kongolo, Lowe, Mooy, Hogg, Van La Parra, Depoitre y Mounie.

HORARIOS DEL CHELSEA VS. HUDDERSFIELD

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1.45 p.m.

Estados Unidos: 1.45 p.m. (ET) / 10.45 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12.45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2.45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.45 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.45 p.m.

CANALES DEL CHELSEA VS. HUDDERSFIELD

Perú: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Argentina:ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Costa Rica: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

República Dominicana: Flow Sports 1, Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Ecuador: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

El Salvador: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Francia: SFR Sport 1

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Italia: Sky Sport 3 HD Italia, SKY Go Italia

México: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Países Bajos: Ziggo Sport Extra 1

Nicaragua: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Panamá: Flow Sports App, Flow Sports 1, SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

España: Movistar+, Multifútbol 1

Reino Unido: Sky Go UK, TalkSport Radio UK, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, SKY GO Extra

Estados Unidos: fuboTV, SiriusXM FC, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, NBC

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur