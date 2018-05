Chelsea ganó 1-0 a Liverpool por la Premier League [RESUMEN Y GOLES]

En un partidazo en Stamford Bridge, Chelsea consiguió un enorme triunfo sobre Liverpool por la Premier League, el mismo que le permite seguir soñando con la clasificación a la próxima Champions League.

El solitario gol fue obra del francés Olivier Giroud en los primeros 31 minutos. El delantero conectó un cabezazo tras centro de Victor Moses y venció la portería de Loris Karius, quien tuvo un partido muy discreto.

Para la segunda parte, Liverpool tuvo oportunidades de conseguir el empate, pero no pudo. Es más, en los minutos finales, Dominic Solanke se perdió un gol solo y así se consumó la derrota del equipo de Jurgen Klopp.

Con el resultado, Chelsea sigue con vida, pero la deberá luchar hasta el final para conseguir la clasificación a la próxima Liga de Campeones, mientras que el Liverpool sigue tercero, pero se complicó solo. La disputa marcha así: Liverpool (72), Tottenham (71) y Chelsea (69) disputarán las últimas dos plazas de acceso directo.

RESUMEN

Chelsea y Liverpool chocarán este domingo 6 de mayo en el Estadio Stamford Bridge en un partidazo correspondiente a la jornada 37 de la Premier League. La transmisión del cotejo empezará a las 10.30 a.m. (hora peruana) y se podrá ver va EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por señal de ESPN 3.

INCIDENCIAS

SEGUNDO TIEMPO

93' ¡UFFFFFFF!! Otra vez se falla Solanke. El futbolista del Liverpool remató solo y se perdió el empate

88' Se le acaba el tiempo a Liverpool. Ahora un remate fallado de cabeza por Dominic Solanke que se va alto y desviado por la derecha

74' Cambio en Liverpool. Se va Andrew Robertson y su lugar será tomado por Dominic Solanke

70' Of side de Cesc Fábregas. El español metió un pase en profundidad para Eden Hazard pero el belga ya estaba en posición adelantada

55' Casi gol en contra de Karius. El arquero no está fino en sus atajadas

50' Chelsea sigue siendo el protagonista del partido al igual que en el primer tiempo. Liverpool no reaccionada

46' Arranca la parte complementaria en el Stamford Bridge

PRIMER TIEMPO

45' Final. El Chelsea se va al descanso con la mínima ventaja. El Liverpool debe salir con otra actitud

39: Mohamed Salah goes down on the edge of the Chelsea box, but no free-kick is given. Salah is booked.



[1-0]#CHELIV pic.twitter.com/RrHXBvNbOo — Liverpool FC (@LFC) 6 de mayo de 2018

31' GOOOOOOOOOOOLAZO de Olivier Giroud. El francés metió un cabezazo tras un gran centro de Víctor Moses

30' Partidazo de ida y vuelta. Liverpool se perdió el primero, pero ahí no más respondió el Chelsea con una gran contra. El gol es cuestión de tiempo

24' Se salva el Chelsea. Gran remate de Mané, pero Courtois se mete un paradón

22' Tiro libre para Liverpool. Dispara Salah y conecta de cabeza Mané, pero sin un dirección exacta

16' Bakayoko recupera la pelota y deja solo a Marcos Alonso, pero su disparo fue bien recibido por el arquero Karius

Moses llegó a una pelota que se iba por la línea final, mandó la diagonal y no pudieron disparar a portería.



¡Vamos, Blues! #CFCes — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) 6 de mayo de 2018

14' ¡SE SALVA LIVERPOOL! Un centro de Víctor Moses, pero Olivier Giroud la pifió la pelota en el área

10' James Milner comete falta sobre Eden Hazar en la banda izquierda

3: Early chance! @trentaa98 opens up the Chelsea defence with a ball in behind for Firmino, who sees Courtois palm his near-post strike away.



[0-0]#CHELIV — Liverpool FC (@LFC) 6 de mayo de 2018

1' ¡Partidazo! Ya se juega el partido en el Stamford Bridge entre Chelsea y Liverpool

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

CHELSEA: Courtois, Rudiger, Alonso, Fabregas, Kante, Hazard, Bakayoko, Moses, Giroud, Cahill, Azpilicueta

LIVERPOOL: Karius, Clyne, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Alexander-Arnold, Mane, Salah, Firmino

PREVIA:

Los finalistas de la Champions League vienen de perder 4-2 contra la Roma de visita, pero no caen en el campeonato inglés desde el pasado 10 de marzo ante Manchester United por 2-1. El entrenador Jürgen Klopp pondrá a su poderoso tridente ofensivo -Salah, Mané, Firmino- desde el primer minuto.

Se rumorea que esta es la última temporada de Antonio Conte al mando de los 'Blues', que por el momento no están clasificados a la Liga de Campeones. Por eso, al italiano le urge sumar de a tres para aprovechar la caída del Tottenham, que tiene 71 puntos y el último boleto a torneo continental.

ALINEACIONES PROBABLES

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Fábregas, Bakayoko, Kanté, Alonso; hazard y Giroud.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Mané, Salah y Firmio

