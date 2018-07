Jorge Valdano: "Cristiano Ronaldo pierde más si se va del Real Madrid"

Jorge Valdano, ex entrenador del Real Madrid, no pudo quedarse callado ante la posible salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus. El argentino nacionalizado español aconsejó al portugués a que no se vaya.

"Si Cristiano Ronaldo sale del Real Madrid, es él quien pierde más. Salir de la 'Casa Blanca' no es una decisión inteligente y tengo a Cristiano por persona inteligente", señaló Valdano.

Así mismo, también resaltó las grandes cualidades que tiene 'CR7' y su opositor Lionel Messi, quienes son considerados como los más grandes futbolistas en la actualidad.

"No creo que en las próximas generaciones encontremos al nuevo Messi o al nuevo Cristiano, son dos monstruos del fútbol", añadió.