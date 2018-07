Revelan ruptura de Messi con comando técnico de Jorge Sampaoli

De nunca acabar. En Argentina sigue saliendo a la luz historias del fracaso 'albiceleste' en el Mundial Rusia 2018 al mando de Jorge Sampaoli. Según el matutino 'gaucho', 'Clarín', en las prácticas del complejo de Manchester City, previo a la Copa del Mundo, existió un quiebre entre Lionel Messi y Sebastián Beccacece, ex ayudante del comando técnico de Jorge Sampaoli.

“El quiebre con el 10, según pudo reconstruir Clarín, sucedió en una práctica en el complejo del Manchester City, en la previa del amistoso contra Italia. ‘Leo, así no. Te conviene enganchar para otro lado’, le habría dicho Beccacece a Messi en ese entrenamiento. Pero lo que más habría molestado a Leo fue que el ayudante de campo de Sampaoli le apoyó una mano en un hombro... En el momento el 10 no dijo nada, pero al rato, ya en la intimidad, se habría acercado al técnico casildense y le habría pedido que no se repitiera otra situación similar con su principal colaborador”, subraya el medio.

Por otra parte, el medio argentino resalta la influencia que tuvo Lionel Messi en Sampaoli en el certamen mundialista.

“Desde la intimidad de la selección le atribuyen toda la responsabilidad a Messi. Desde entonces, la autoridad de Sampaoli empezó a erosionarse", afirma el 'Clarín'.