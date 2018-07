Yerry Mina aún no decide su futuro y el Everton se asoma como posibilidad

Yerry Mina no sabe qué pasará con su futuro. El Barcelona no le da pistas de querer contar con él para esta temporada y busca otras opciones. Al haber jugado un buen Mundial Rusia 2018, anotando goles, varios equipos se han puesto en contacto con su representante, Jair Mina, para contar con los servicios del defensor.

"Yo he tenido comunicación con el director deportivo del Everton", aseguró el agente y tío del defensor central colombiano. No caben dudas de que el futuro del futbolista se resolverá en los siguientes días, pero se conoce que en Barcelona no seguiría al no ser muy tomado en cuenta por Ernesto Valverde.

A pesar de que Boca Juniors estuvo cerca de ficharlo y todo estaba arreglado con el Barcelona, el entorno del jugador reconoció que no habrá manera de que Yerry Mina retorne a Sudamérica. Es por eso que el agente ya le dijo a los directivos del conjunto culé que si se va, será a otro equipo europeo. Si no, deberá quedarse a cumplir su contrato.

Más allá de que el defensor colombiano no sabe si seguirá en Barcelona, su representante aseguró que su sobrino sigue soñando con hacer un buen papel con el cuadro español si lo llegan a tener en cuenta: "Yerry tiene muchas ofertas, pero su ilusión es jugar en el Barca", fueron más palabras de Jair Mina a 'COPE'.

Cabe resaltar que en el condado de Merseyside, son dos los clubes que quieren a Yerry Mina. Tanto el Liverpool como el Everton se pelean por él y ya saben cuánto dinero tendrán que desembolsar para contar con los servicios del 'cafetero'. Un total de 25 millones de euros es lo que cuesta su traspaso. Según el agente del jugador, hay contactos con varios clubes. ¿A dónde te vas, Yerry?